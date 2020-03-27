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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (27.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 226 больных Covid -19, в Виннице заразились пять медсестер родильного дома; Соединенные Штаты вышли в лидеры по количеству зараженных — почти 86 тыс., британский премьер Борис Джонсон тоже подхватил болезнь; тесты на коронавирус могут делать и украинские ученые, и вместо того, чтобы поддержать — их отправили в отпуск за свой счет, но после огласки все изменилось.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV по 15:45.

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