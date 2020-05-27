Факты ICTV — Выпуск 18:45 (27.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине ситуация с коронавирусом вышла на положительную динамику; репутация ВОЗ под угрозой, многие международные эксперты согласны с обвинениями Трампа, что организация подыгрывает Китаю; Илон Маск впервые запускает свою многоразовую ракету-капсулу с людьми; появились новые подробности преступления в Кагарлыке.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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