Факты ICTV — Выпуск 18:45 (27.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине зафиксировано 948 новых случаев заражения коронавирусом; самолет МН-17 был сбит над Донбассом российским БУКом — на судебном процессе в Нидерландах озвучили новые доказательства; человечество активно ищет вакцину против коронавируса; при разминировании территории на передовой подорвался украинский сапер.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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