Факты ICTV — Выпуск 18:45 (27.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: режим прекращения огня боевики нарушили, Москва заявляет, что не может гарантировать его соблюдение; эпидемия коронавируса в мире ускоряется, ВОЗ созывает срочное совещание; как научиться сосуществовать с пандемией, психологи советуют — просто жить, не откладывать жизнь и выйти из режима постоянного ожидания.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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