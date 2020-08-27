Факты ICTV — Выпуск 18:45 (27.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Ивано-Франковск и Измаил попали в красную зону, правительство обновило карту, а СНБО до 25 октября прогнозирует втрое больше больных; на разминирование прифронтовых территорий может уйти до десяти лет и это при условии вывода российских войск; в Укрзализныце новый руководитель; восемнадцатый день противостояний в Беларуси, Путин называет условия введения своих войск.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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