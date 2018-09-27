Факты ICTV – Выпуск 18:45 (27.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: накануне боевики 15 раз обстреляли позиции ООС; президент призвал ООН остановить аппетиты Кремля в Азовском море; новые штрафы за парковку машин в запрещенных местах – так и не заработали.

Опубликовано Сентябрь, 27 в 19:34



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