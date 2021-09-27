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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (27.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: педагоги и государственные служащие могут попасть в перечень профессий с обязательной вакцинацией; без Ангелы Меркель — партия возглавляемая канцлером Германии, показала на парламентских выборах худший в своей истории результат; тотальная и бесконтрольная застройка пригородов Киева стала вопиющей проблемой мегаполиса — отсюда пробки, переполненные садики и школы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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