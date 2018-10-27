Факты ICTV – Выпуск 18:45 (27.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в США поймали террориста, который рассылал бомбы по почте; переходим на зимнее время – как влияет на организм; в России переселенцам из Донбасса отказывают в продлении убежища.

Опубликовано Октябрь, 27 в 19:38



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