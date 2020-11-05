Факты ICTV — Выпуск 18:45 (27.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ночь в коридорах избиркомов, только в 6 областях участки закончили подсчет голосов; более 6,5 тыс. новых инфицированных в Украине; убытки международного туризма от Covid-19 за 8 месяцев составили 700 млрд долларов, его восстановление прогнозируют в 3 квартале 2021 года; органическая голубика из Украины, фиолетовая ягода уже несколько лет экспортный хит.

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