Факты ICTV – Выпуск 18:45 (27.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российский суд избирает меры пленным украинским морякам; мобилизации не будет: что означает военное положение для 10 областей; повлияет ли военное положение на курс доллара.

Опубликовано Ноябрь, 27 в 19:35



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