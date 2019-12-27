Факты ICTV – Выпуск 18:45 (27.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в авиакатастрофе самолета в Казахстане 12 погибших, среди пострадавших есть украинцы; пленные ждут на обмен 29 декабря; последнее заседание Кабмина, министры советовались, как наполнить бюджет и представили новый трудовой кодекс.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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