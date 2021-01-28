Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (28.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: рожать со спасателями. Из-за непогоды в Одесской области роженица не могла выехать в роддом, помогли чрезвычайники; Леониду Каденюку сегодня исполнилось бы 70 лет. Каким был профессиональный путь астронавта; гнилая картошка и заплесневелая курятина. Такими продуктами кормят детей в школе на Харьковщине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV. Спорт 18:45 (28.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 18:45 (28.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (28.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (28.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (28.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (28.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (28.01.2021)
Факты ICTV. Спорт 7:45 (28.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (27.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (27.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (27.01.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (27.01.2021)
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка