Факты ICTV — Выпуск 18:45 (28.01.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: рожать со спасателями. Из-за непогоды в Одесской области роженица не могла выехать в роддом, помогли чрезвычайники; Леониду Каденюку сегодня исполнилось бы 70 лет. Каким был профессиональный путь астронавта; гнилая картошка и заплесневелая курятина. Такими продуктами кормят детей в школе на Харьковщине.
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2021-01-28
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