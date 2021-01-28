Факты ICTV — Выпуск 18:45 (28.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: рожать со спасателями. Из-за непогоды в Одесской области роженица не могла выехать в роддом, помогли чрезвычайники; Леониду Каденюку сегодня исполнилось бы 70 лет. Каким был профессиональный путь астронавта; гнилая картошка и заплесневелая курятина. Такими продуктами кормят детей в школе на Харьковщине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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