Факты ICTV — Выпуск 18:45 (28.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: нынешние данные по коронавирусу — в пятерке самых высоких за июль: 919 новых случаев. В Европе, похоже, начинается вторая волна пандемии; Covid-19, разговоры об отставке, реформа экстренной помощи — гость программы Факты министр здравоохранения Максим Степанов; непогода в этом году никак не покинет Западную Украину: там снова штормовое предупреждение, грозы, град, ливни.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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