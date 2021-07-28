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Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (28.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в катастрофе самолета на Прикарпатье погиб авиаинструктор и трое американцев; смертность от коронавируса выросла на 21%; в Киеве запустили 13 маршрутных автобусов на Троещине; лучшие абитуриенты получили сообщение о зачислении на бюджет; по всей стране начали открываться казино и залы игровых автоматов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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