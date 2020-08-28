Факты ICTV — Выпуск 18:45 (28.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в мире более 24 млн больных, спокойный центр — Северная Европа, в Дании в августе до сотни инфицированных в сутки, в Норвегии выздоровели почти все зараженные; правительство же сделало исключение для иностранцев, которые могут въехать в Украину; сотни тысяч пьяных водителей остаются безнаказанными из-за пробелов в законе; сторонники здорового питания выбирают мясо индейки — оно нежирное, не аллергенное, насыщенное витаминами и содержит гормон счастья.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.