Факты ICTV – Выпуск 18:45 (28.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия арестовала всех пленных моряков на 2 месяца; мобилизации сейчас нет, а смс с требованием прийти в военкомат – фейковые; на передовой террористы активно перемещают технику.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 19:33



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