Факты ICTV — Выпуск 18:45 (29.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: болеет молодежь, лечение продолжается до 30 дней. Медики рассказали о новом течении коронавируса; закон о коллаборации. Кто будет подпадать под ограничения прав; хаотические парковки на полосах общественного транспорта, на пешеходных переходах и тротуарах. И не говорите, что не хватает паркингов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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