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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (29.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине наконец появился министр энергетики, Верховная Рада проголосовала за Германа Галущенко; наше государство может возглавить антирейтинг по смертности от коронавируса в Европе; в Харькове изготавливают новинку для морской пехоты; на Прикарпатье закрывают школы в горных селах из-за нехватки денег.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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