Факты ICTV – Выпуск 18:45 (29.05.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.05.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: чиновники озвучили возможную причину обвала на шахте во Львовской области; Факты ICTV подготовили спецпроект о подвиге наших военных в Боснии в 1995 году; 5 лет после трагедии с вертолетом на передовой.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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