Факты ICTV — Выпуск 18:45 (29.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: разборки перевозчиков в Броварах, стрельба из автоматов и трое раненых, полиция поймала по регионам 21 участника конфликта; в Украине количество инфицированных еще достаточно высоко, но Минздрав уже говорит об улучшении; сотни простых украинцев во время карантина остались на улице, как выживали среди воров и бродяг.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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