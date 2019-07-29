Факты ICTV – Выпуск 18:45 (29.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня после обеда Киев накрыла гроза и ливень – результат; власть учится, избранные от Слуги народа 246 кандидатов начали недельный курс тренингов в Трускавце от лекторов международной школы экономики; российскому Газпрому резко понадобилась украинская газовая труба, закрыв на ремонт Северный поток, россияне существенно увеличили прокачку топлива нашей ГТС.

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