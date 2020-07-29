Факты ICTV — Выпуск 18:45 (29.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: международные авиаперелеты возобновятся не ранее 2024 года, а ВОЗ призывает медицинских чиновников лучше работать с молодежью, которая игнорирует карантин и провоцирует вспышки эпидемии; теперь за пересадкой костного мозга маленьким пациентам не надо ехать за границу, сложные операции уже будут делать в клинике Охматдет; путешествуем Украиной, интересные факты о львовской Тустани.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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