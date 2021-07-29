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Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (29.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пловец Михаил Романчук принес Украине четвертую бронзу; Украина позволит смешивать вакцины от коронавируса; компании Google и Facebook вскоре запретят работать в офисе невакцинированным работникам; победители Всеукраинского конкурса Наша громада хотят упорядочить мусор в Николаевской области; бесплатная раздача гражданам земли, которая давно превратилась в теневой бизнес с открытым рынком прекратится.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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