Факты ICTV — Выпуск 18:45 (29.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус забирает все больше жизней, а все из-за пренебрежения карантинными правилами; расстрел наших ребят в зеленом коридоре под Иловайском. Как Украина чтит память погибших воинов; французский фотограф увлеченный украинскими горцами покажет фотографии с ними в Лувре; профессия дальнобойщика овеяна десятками мифов. Мы приглашаем вас в рейс.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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