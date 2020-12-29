Факты ICTV — Выпуск 18:45 (29.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: цены на газ подорожают уже с 1 января, как выбрать поставщика и как новый рынок газа регулировать его цену в зависимости от сезона; кинотеатры, которые работают в белую и платят налоги получили от государства по 4 млн помощи, это не заоблачные деньги, но пережить январский локдаун точно помогут.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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