Факты ICTV – Выпуск 18:45 (3.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 3.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Петр Порошенко встретился с патриархом Варфоломеем. Заключили историческое соглашение; сутки ради единого выстрела, наши воины уже изучили тактику враждебных снайперов; ранее мерили циркулем, а сейчас-компьютерными программами. Как изменились артиллерийские войска и кто создал новейший софт.

Опубликовано Ноябрь, 03 в 20:12



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