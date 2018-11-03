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Факты ICTV – Выпуск 18:45 (3.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 3.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Петр Порошенко встретился с патриархом Варфоломеем. Заключили историческое соглашение; сутки ради единого выстрела, наши воины уже изучили тактику враждебных снайперов; ранее мерили циркулем, а сейчас-компьютерными программами. Как изменились артиллерийские войска и кто создал новейший софт.

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