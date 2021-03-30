Факты ICTV — Выпуск 18:45 (30.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Британский штамм коронавируса более заразен и приводит к сложным постковидным последствиям; кому мешает детский смех? На окраине столицы школа, которая имеет все соответствующие документы, но не дают работать соседи в частном секторе; сотни умерших ежедневно, тысячи инфицированных и госпитализированных. Пока власти пытаются сдержать распространение коронавируса, украинцам закон не писан.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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