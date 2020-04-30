Факты ICTV — Выпуск 18:45 (30.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине увеличилось количество инфицированных коронавирусом за сутки; большинство врачей второго и третьего звена поражены зарплатами за апрель; вакцину против коронавируса обещают сделать до конца года.

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