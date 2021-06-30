Факты ICTV — Выпуск 18:45 (30.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина празднует победу сборной по футболу и приветствует новую спортивную звезду — футболиста Артема Довбика, который забил победный гол; Путин устроил горячую линию и отвечал на вопросы граждан. Наговорил много об Украине, отечественное МИД уже отреагировало; в Украине резкий скачок числа инфицированных коронавирусом; завтра увеличится прожиточный минимум; правительство обещает выдавать украинцем Covid-сертификаты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.