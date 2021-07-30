Факты ICTV — Выпуск 18:45 (30.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: от масштабных пожаров пострадали популярные турецкие курорты — Анталия, Мармарис, Бодрум и соседние провинции; ровно семь лет назад украинские военные освободили Авдеевку; украинцев, которые искали заработок за рубежом, цинично обманули свои же сограждане на почти 3 млн грн.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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