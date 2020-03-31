Факты ICTV — Выпуск 18:45 (31.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине новые смерти от коронавируса, Минздрав готовит больницы для массовой госпитализации; в мире уже 39 тыс. жертв коронавируса; на оккупированных территориях Донбасса решили бороться с коронавирусом тюрьмами; коммунальная отрасль Украины на грани остановки, во время эпидемии украинцы значительно меньше оплачивают услуги.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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