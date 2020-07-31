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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (31.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 1090 новых заражений на Covid-19, автоматически 12 областям нельзя ослаблять карантин; зонирования страны в зависимости от количества больных, реформа экстренной медицины и новые правила для школ — в Фактах министр здравоохранения Максим Степанов; украинские чиновники прогнозируют восстановление системных поездок в Европу не ранее конца сентября, и это очень оптимистичный сценарий.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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