Факты ICTV – Выпуск 18:45 (31.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: президент Украины уже в Польше, о чем говорили с польским руководителем; самый молодой командир, в 22 он руководит подразделением и несет ответственность за сотни жизней; почему студенты до сих пор живут в условиях бараков; авиационные диспетчеры – люди, от которых зависит безопасность ваших полетов; дальнобойщики, чем наполнено их путешествие.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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