Факты ICTV – Выпуск 18:45 (31.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: под Кабмином снова митинг против повышения цены газа; дорога жизни, которой эвакуируют раненых с фронта – в ужасном состоянии; в Пинчук арт центре открыли уникальную выставку.

Опубликовано Октябрь, 31 в 19:51



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