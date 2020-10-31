Факты ICTV — Выпуск 18:45 (31.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в больницах Украины не хватает медиков и кислорода для больных коронавирусом; водителя, который совершил масштабное ДТП в центре Киева, отправили под домашний арест; Международный валютный фонд впервые прокомментировал скандальное решение Конституционного суда Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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