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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.12.2021)

Інна Шевченко Дарина Реготун Видеоредактор

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: премьер-министр Денис Шмыгаль выступал в Раде и рассказал, что будет с тарифами на коммунальные услуги; Кремль требует гарантий, что Украина не вступит в НАТО; Актеры Дизель-шоу пожертвовали миллион гривен на операции для детей в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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