Факты ICTV — Выпуск 18:45 (29.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за последнюю неделю количество Covid-пациентов в Украине уменьшилось на 14%; 13 тыс. грн зарплаты – массовые увольнения в украинской полиции, в целом стране не хватает 17 тыс. патрульных полицейских; в Украине стало больше некачественного горючего, появляются целые мини нефтеперерабатывающие заводы, рейды полиции и налоговиков не помогают.

Смотрите также выпуск фактов ICTV за 15:45.

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