Факты ICTV — Выпуск 21:10 (01.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: мощные снегопады и ураган охватили Винницкую область; Зеленский требует от правительства четкого алгоритма вакцинации людей; Европа протестует против жестких карантинных ограничений, люди устали сидеть под замком; Александра Дубинского исключили из фракции Слуга народа; суд в Гааге возобновил слушания по делу сбитого самолета рейса MH17 над Донбассом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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