Факты ICTV — Выпуск 21:10 (01.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине усиливают карантин; количество смертей от коронавируса стремительно увеличивается — в США, Испании, Франции и Великобритании — рекордные цифры; на Франковщине от коронавируса погибла роженица, у врачей из разных регионов массово выявляют болезнь — не хватает защитного снаряжения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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