Факты ICTV — Выпуск 21:10 (01.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине заработал рынок земли; Верховная Рада приняла законопроект, который так возмущает Путина. О коренных народах Украины; в Украине снова бушует непогода. На Львовщине и Винницкой области разрушены дома и подтоплены улицы; на передовой обострения; Зеленский ответил на заявления Путина; украинские ученые прогнозируют ухудшение ситуации с Covid уже на следующей неделе; какие страны ЕС будут пускать вакцинированных CoviShield.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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