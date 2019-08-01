Факты ICTV – Выпуск 21:10 (01.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: утренняя поездка на маршрутке едва не стала роковой для пассажиров; как не стать жертвой мошенников в интернете? Мы расскажем о наиболее распространенных способах обмана; быстро, безопасно и недорого. О проблемах отечественной авиации и чего не хватает, чтобы самолет стал не вип-транспортом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45

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