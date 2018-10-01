Факты ICTV – Выпуск 21:10 (01.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 1.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: дезертир-сепаратист – или пленник. В Днепре военный, который пробыл в ЛНР 2 года, судится с воинской частью; революционное открытие в лечении рака. Нобелевскую премию получили двое ученых; в киевских стоках – мониторы и даже холодильники, но Автодор отчитывается о регулярных чистках.

Опубликовано Октябрь, 01 в 22:03



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