Факты ICTV – Выпуск 21:10 (01.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 1.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: эксперты уверяют, что российские санкции не нанесут Украине потерь; Ангела Меркель сегодня в Киеве общалась с украинской властью; на Закарпатье люди устроили торговлю прямо на железнодорожных путях.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 22:00



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.