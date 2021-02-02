Факты ICTV — Выпуск 21:10 (02.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: суд вынес вердикт Алексею Навальному, оппозиционера обвиняют в уклонении от регистрации во время условного срока; Джилл Байден будет первой в истории страны работающей женой президента; проект бэби-бокс, который был призван поддержать украинского малыша и его родителей, может вскоре закончиться; побочные эффекты вакцинации от коронавируса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.