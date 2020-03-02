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Факты ICTV – Выпуск 21:10 (02.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой враг гвоздит по поселкам. Ранена женщина; пойдут ли Гончарук и его правительство в отставку; в Украине коронавируса нет, но от обычного гриппа уже умерло 48 человек; 5 млн украинцев грозит взрыв почти двух тонн реактивного топлива.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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