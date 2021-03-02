Факты ICTV — Выпуск 21:10 (02.03.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: резкое увеличение госпитализаций из-за коронавируса в Украине. Людей кладут в коридорах, реанимации переполнены, опять не хватает медиков; цены на продукты растут. Что именно подорожало и на сколько; перезимовать в подвале, а сейчас ютиться у знакомых. Как живут жители Луганщины, которые в прошлом году потеряли дома в лесном пожаре; вкусно, быстро, полезно. Приглашаем вас поужинать датскими фрикаделями.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2021-03-02
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