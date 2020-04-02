Факты ICTV — Выпуск 21:10 (02.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине новые больные, новые смерти и ожидание ухудшения от коронавируса; украинские ученые готовы производить высокоточные ПЦР-тесты, но ждут денег от правительства; в мире уже 1 млн случаев коронавируса и почти 52 тыс. умерших, пик эпидемии — в США и Испании.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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