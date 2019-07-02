Факты ICTV – Выпуск 21:10 (02.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: грязные избирательные технологии. Кандидаты в депутаты обманывают избирателей; российская пропаганда. Как она влияет на мировосприятие людей; лагерь в Николаевской области, в котором отравились дети, закрывают.

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