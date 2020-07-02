Факты ICTV — Выпуск 21:10 (02.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: отставка главы Нацбанка, как это чревато украинцам в финансовой сфере и кто будет преемником; в Харькове сотрудник тепловых сетей погиб в кипятке во время аварии на насосной станции; в ДТП в Польше попал автобус с украинскими; на Прикарпатье и Верховинщине пять сел и 45 горных хуторов остаются без транспортного сообщения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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