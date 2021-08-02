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Андрій Майдан |

Факты ICTV — Выпуск 21:10 (02.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: мир пытается противостоять третьей волне пандемии коронавируса; напавшего на танцора певицы Нади Дорофеевой, идентифицировали и задержали; во Львовской области в результате урагана погибли два человека; муж и ребенок белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной, выехали из Беларуси в Украину.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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